Il campo sportivo all'aperto intitolato a Vincenzo D’Amico sarà aperto al pubblico l’11 marzo alle 10.30. La struttura, progettata per offrire un nuovo spazio di gioco, resterà sotto gestione per un periodo di otto anni. L’evento di inaugurazione prevede diverse attività e sarà occasione per la comunità di scoprire il nuovo impianto.

Il nuovo campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” sarà inaugurato l’11 marzo alle 10.30 e sarà affidato in gestione per otto anni. L’impianto è ormai pronto e come ha annunciato l’assessore allo Sport del Comune di Latina, sarà inaugurato tra poco più di 11 giorni: “Durante la premiazione degli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030”In una lunga intervista concessa ai microfoni di 'Class CNBC' il Presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio...

Cascina: inaugurato il nuovo impianto sportivo al Villaggio Santa MariaTaglio del nastro alla nuova area sportiva del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo di Cascina.

Discussioni sull' argomento Il nuovo impianto Vincenzo D'Amico è pronto, ecco quando sarà inaugurato; CAMPO SPORTIVO VINCENZO D'AMICO: SARÀ AFFIDATO IN CONCESSIONE PER 8 ANNI; Le eccellenze sportive della città di Latina premiate al teatro D'Annunzio; Crisi idrica, il piano della Regione Puglia: 42 impianti di riuso attivi entro un anno.

Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della ProvinciaLa città di Trento diventerà il cuore pulsante dello sport. L’area di San Vincenzo si appresta a ospitare infatti il nuovo stadio del calcio, assieme a una serie di impianti adeguati alle esigenze ... tuttomercatoweb.com

Parla il professor Vincenzo Maiello: “Separazione delle carriere La paura del nuovo alimenta profezie apocalittiche” - facebook.com facebook

Dalla San Vincenzo De Paoli un nuovo centro medico dedicato ai più fragili Nella sede del Collegio Leoniano, è dedicato a Pier Giorgio Frassati. Reina: un «seme di speranza» che risponde al «grido di sofferenza che Roma innalza verso il cielo» x.com