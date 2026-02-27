Il nucleare della Corea del Nord

Il nucleare della Corea del Nord è al centro dell'attenzione internazionale. Il regime ha condotto diversi test missilistici e nucleari, suscitando reazioni di vari paesi e organizzazioni. Le autorità nordcoreane affermano di voler sviluppare capacità difensive, mentre altri paesi condannano le attività come minaccia alla stabilità globale. La questione rimane una delle più delicate nel panorama geopolitico attuale.

In un mondo attraversato da conflitti, uno dei principali nodi della politica internazionale resta l'arsenale nucleare. Servizio di Marco Burini TG2000.