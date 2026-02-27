Il Newcastle domina in Champions | primo gol per l’ex Milan Tonali

Il Newcastle si impone nella partita di Champions, con un gol che segna il suo debutto in questa competizione. Tra i protagonisti c’è l’ex centrocampista del Milan, che realizza il suo primo gol in questa fase della competizione con la nuova maglia. La squadra mostra determinazione e si distingue in campo, attirando l’attenzione degli appassionati.

L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali trova il suo primo gol in Champions League con la maglia del Newcastle. Il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League. Trova il gol anche l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Tonali, ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2, gli highlightsPrima il 6-1 dell'andata, poi il 3-2 a St James Park: il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League.

