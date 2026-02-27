Il Newcastle domina in Champions | primo gol per l’ex Milan Tonali
Tonali, ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2, gli highlightsPrima il 6-1 dell'andata, poi il 3-2 a St James Park: il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League.
