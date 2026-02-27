il napolicentrismo a sanremo fa storcere il naso

Sembrano poco graditi i successi di Sal Da Vinci e Luchè. Eppure hanno vinto Valerio Scanu e Marco Carta. Senza che si aprissero processi estetici Il napolicentrismo dà fastidio ma non è colpa nostra. “Napolicentrismo”, come fosse una corrente organizzata, una cupola melodica. In questi giorni, con un certo espressione severa da moviola applicata alle note, perfino La Gazzetta dello Sport ha storto il naso davanti a un nome: Sal Da Vinci. Il brano è popolare? Certo che lo è. Ma al Festival di Sanremo la popolarità non è un inciampo: è la materia prima. Chi pretende l’avanguardia permanente sul palco dell’Ariston rischia di fare a pugni con la storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

