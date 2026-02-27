Nel Mugello, l’attenzione all’ambiente si manifesta attraverso un crescente coinvolgimento della comunità. A Borgo San Lorenzo, un gruppo dedicato alla pulizia e alla tutela del verde ha appena celebrato dodici anni di impegno, attirando sempre più partecipanti e consolidando un atteggiamento proattivo nei confronti della cura degli spazi pubblici.

A Borgo San Lorenzo il gruppo "Puliamo Borgo – Il Verde è nostro" ha ora festeggiato dodici anni di attività. E molto numeroso, nel comune confinante è il gruppo "Puliamo Scarperia e San Piero"; e altri gruppi similari stanno nascendo a Firenzuola e in vari comuni mugellani. È un volontariato ambientale e civico che si diffonde sempre più, forse anche perché stanno crescendo maleducazione e cattive abitudini di tanti cittadini, che usano strade, parchi, boschi come discariche. Lo dimostra anche il recente resoconto dell’ultima uscita di "Puliamo Scarperia e San Piero". Erano in ventitré, un numero più limitato rispetto al consueto, quando, col coinvolgimento delle scuole, si superano ampiamente le cento persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mugello dall'anima green. Raccolta rifiuti? Boom di gruppi

