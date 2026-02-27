Il mondo in un mazzo di tarocchi

All’Accademia Carrara è possibile visitare una mostra che ripercorre sette secoli di arte, dal Quattrocento fino ai giorni nostri. L’esposizione presenta dipinti, disegni e oggetti provenienti da varie epoche e scuole artistiche. I visitatori possono osservare opere che illustrano l’evoluzione stilistica e tecnica nel corso dei secoli. La mostra è aperta al pubblico fino alla data di chiusura prevista.

Articolo. All'Accademia Carrara è possibile ammirare un viaggio lungo sette secoli, dal Quattrocento ad oggi, nella storia dei tarocchi La mostra curata da Paolo Plebani che ha aperto i battenti in Accademia Carrara, dal titolo «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna», centra diversi obiettivi. È l'occasione eccezionale di vedere riunite, dopo oltre un secolo dalla sua dispersione, tutte e 74 le carte del "nostro" quattrocentesco «mazzo Colleoni» – il più completo al mondo tra i mazzi antichi e quello che ispirò a Italo Calvino il suo «Il castello dei destini incrociati» – diviso tra Accademia Carrara, The Morgan Library & Museum di New York e la raccolta privata della famiglia Colleoni.