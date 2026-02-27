Il momento in cui il tram deraglia e si schianta contro un palazzo

Un tram in via Vittorio Veneto a Milano è deragliato e si è schiantato contro un palazzo. Un automobilista presente sul posto ha ripreso il momento in cui il veicolo ha perso il controllo, provocando un incidente che ha causato una vittima e 39 feriti. La scena è stata ripresa in un video che mostra la dinamica dell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

In un video ripreso da un automobilista presente sul luogo, ecco il momento in cui il tram deragliato in via Vittorio Veneto a Milano perde il controllo e si schianta contro un palazzo causando un morto e 39 feriti. Nel filmato è chiaramente visibile il mezzo mentre esce dal binario e si scontro. VIDEO Caos a Milano: un tram deraglia e si schianta contro un palazzoQuesto pomeriggio un tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto, a Milano, mentre procedeva da Piazza Repubblica verso Porta Venezia. Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: investite alcune personeUn tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person. Il bilancio del deragliamento del tram della linea 9 a Milano al momento è di 1 morto e 40 feriti, secondo Skytg24. 32 feriti in codice verde, 6 in giallo e 2 in rosso.