Il momento d’oro di Sal Da Vinci dopo Sanremo

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante napoletano ha attirato l’attenzione con una performance molto apprezzata all’Ariston. Ha risposto alle critiche sul suo stile musicale con una presenza sicura e un’esibizione coinvolgente, che hanno lasciato il segno tra il pubblico e i media. La sua presenza sul palco ha segnato un momento di rilancio nella sua carriera.

Il cantante napoletano conquista l’Ariston con una performance travolgente e risponde con classe alle critiche sul suo stile musicale Il. Il cantante napoletano conquista l’Ariston con una performance travolgente e risponde con classe alle critiche sul suo stile musicale Il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo è stato celebrato con entusiasmo durante una cena post-esibizione. Il cantante ha festeggiato il suo ingresso nella top 5 della classifica della terza serata insieme al suo team e agli affetti più cari: il dottor Emanuele D’Onofrio, il road manager Donato Petriccione, la moglie Paola Pugliese e il figlio Francesco Da Vinci, che figura tra gli autori del brano Per sempre sì. 🔗 Leggi su Novella2000.it

