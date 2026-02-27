Il momento d’oro di Sal Da Vinci dopo Sanremo

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante napoletano ha attirato l’attenzione con una performance molto apprezzata all’Ariston. Ha risposto alle critiche sul suo stile musicale con una presenza sicura e un’esibizione coinvolgente, che hanno lasciato il segno tra il pubblico e i media. La sua presenza sul palco ha segnato un momento di rilancio nella sua carriera.

Il cantante napoletano conquista l'Ariston con una performance travolgente e risponde con classe alle critiche sul suo stile musicale. Il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo è stato celebrato con entusiasmo durante una cena post-esibizione. Il cantante ha festeggiato il suo ingresso nella top 5 della classifica della terza serata insieme al suo team e agli affetti più cari: il dottor Emanuele D'Onofrio, il road manager Donato Petriccione, la moglie Paola Pugliese e il figlio Francesco Da Vinci, che figura tra gli autori del brano Per sempre sì. Sal Da Vinci a Sanremo, reazione fortissima dopo l'esibizione. Il boato dell'Ariston. Il Festival di Sanremo 2026 ha trovato il suo re popolare, un artista capace di trasformare l'Ariston in un coro unanime. Sal Da Vinci torna a Sanremo: 17 anni dopo, la storia dietro "Per sempre sì". Sal Da Vinci torna sul palco dell'Ariston dopo 17 anni, portando con sé una carriera lunga e una storia personale intensa. Che momento, ieri sera. Sal Da Vinci sul palco. L'ovazione. E poi quelle lacrime che non erano spettacolo. Erano verità. Quando un artista si commuove davanti al suo pubblico significa che non sta solo cantando. Sta restituendo anni di sacrifici, di gavetta.