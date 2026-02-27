il mito di little tony trova casa in veneto

A Valdobbiadene, nel Trevigiano, si prepara l’inaugurazione di un nuovo museo dedicato a Little Tony, figura iconica della musica italiana. La struttura sarà aperta domenica vicino a Montebelluna, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia di uno dei protagonisti più noti degli anni ’60 e ’70. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, con un’attenzione particolare ai dettagli.

Non a San Marino, non a Roma, ma a Valdobbiadene. Dove, non lontano da Montebelluna, nel Trevigiano, domenica verrà inaugurato il museo dedicato a Little Tony, l’Elvis italiano. Un tempio permanente del rock’n’roll che non si trova né sul Titano, dove aveva la cittadinanza, né a Roma, la sua città natale, ma nel Comune che nel 1995 gli aveva conferito la cittadinanza onoraria dopo aver inciso la canzone Welcome to Montebelluna. L’artefice del progetto è Roberto Valerio, collezionista storico e grande amico del cantante, che ha messo a disposizione 500 metri quadrati del Palazzo Simon Benetton. Gli spazi ospitano cimeli, strumenti, vestiti e persino due Cadillac d’epoca – 1950 e 1960 – che fanno rivivere le atmosfere dei concerti e dei videoclip degli anni d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

