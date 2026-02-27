A Monza, un gruppo di amici ha organizzato in poche ore un pullman per circa 200 persone, riuscendo a partire in tempo per offrire loro una nuova possibilità di vita e futuro. La partenza è avvenuta in modo rapido e coordinato, affrontando non solo le difficoltà legate alla guerra, ma anche le complicazioni burocratiche. L’evento ha coinvolto Agostino, Alfredo e Domenico, insieme ai partecipanti che hanno trovato in questa iniziativa una via di salvezza.

Sono passati quattro anni dall'inizio della guerra in Ucraina e quel gruppo di accoglienza nato a Monza si è riunito per ricordare quanto fatto, ma soprattutto per organizzare le prossime missioni Il primo pullman organizzato con un gruppo di amici in pochissime ore. Una battaglia, non solo contro la guerra, ma anche contro la burocrazia. Ma alla fine, grazie alla tenacia di quel gruppo di amici monzesi, oltre 200 persone sono state salvate dalla guerra. Bambini, donne, uomini, anziani che qui in Brianza, prima di tutto hanno trovato una famiglia, e poi si sono costruiti il loro futuro. Un viaggio che per alcuni è stato la salvezza da morte sicura, questa volta non per colpa delle bombe, ma per colpa della malattia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cos’è il coltan, il materiale che accende i nostri cellulari e in Congo è costato la vita a 200 personeMercoledì scorso oltre 200 persone hanno perso la vita nel crollo di una miniera di coltan a Rubaya, nella parte orientale della Repubblica...

Una raccolta di contenuti su Agostino.

Discussioni sull' argomento Il miracolo di Agostino, Alfredo e Domenico e quelle 200 persone che a Monza hanno trovato la vita e il futuro; I dubbi su D'Agostino, l'assenza prolungata di Taugourdeau: col Palazzolo è un bivio per il presente e per il futuro; Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano [FOTO]; Lanciano, il prefetto di Chieti al quartiere Santa Rita.

Il miracolo di Agostino, Alfredo e Domenico e quelle 200 persone che a Monza hanno trovato la vita e il futuroSono passati quattro anni dall'inizio della guerra in Ucraina e quel gruppo di accoglienza nato a Monza si è riunito per ricordare quanto fatto, ma soprattutto per organizzare le prossime missioni ... monzatoday.it

GIGI D'AGOSTINO IL CAPITANO GIGI D‘Agostino | Stadthalle Graz | 27.02.2026 _________________ #semtainment #semtainmentmoments #stadthallegraz #graz #gigi gigidagostino letussemtainyou - facebook.com facebook

Sandro Botticelli Sant'Agostino nella sua cella Uffizi x.com