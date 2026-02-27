il master della brianza ecco il festival del tennis

È stata presentata la 44ª edizione del Master della Brianza, un appuntamento che negli anni ha consolidato la sua presenza nel calendario tennistico italiano. La manifestazione si prepara a tornare anche nel 2026, confermando la sua tradizione di partecipazione e interesse tra gli appassionati. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il tennis locale e nazionale.

Tolto il velo alla 44esima edizione del Master della Brianza, che anche nel 2026 vuole confermarsi come una delle manifestazioni più partecipate e radicate del panorama tennistico italiano. Un calendario serrato, distribuito in 18 club sparsi nella provincia di Monza e Brianza ma che ormai ha sconfinato anche a Milano, Lecco, Como e Varese, e che coinvolgerà giocatori e giocatrici di Terza e Quarta categoria, insieme ai migliori talenti Under 12, 14 e 16. A guidare il progetto, per il quarto anno dedicato alla memoria dello storico organizzatore Marco Gerosa, sono Alessandro Galbiati e Alessandro Viscardi. "Siamo davvero felici di vedere come il Master della Brianza richiami sempre grande attenzione - hanato i promotori del Ga Tennis Academy di Brugherio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Master della Brianza, al via la 44ª edizione: un circuito sempre più grande e radicato nel territorioL’attesa è ormai agli sgoccioli: il Master della Brianza si prepara a vivere la sua 44ª edizione, confermandosi tra le manifestazioni più partecipate e longeve del panorama tennistico italiano. Un cir ... spaziotennis.com

