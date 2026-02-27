Il Mase boccia il parco eolico di San Donato

Il Ministero dell’ambiente ha respinto il progetto di un parco eolico previsto sulle colline di San Donato, che avrebbe coinvolto l’installazione di nove pale alte 200 metri. La decisione segue valutazioni relative all’impatto ambientale e alle autorizzazioni necessarie, bloccando così le operazioni che erano state pianificate per questa installazione. La vicenda si inserisce nel quadro delle politiche energetiche e di tutela del territorio.

ORBETELLO Il Mase, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha bocciato il parco eolico che sarebbe dovuto nascere sulle colline di San Donato e che prevedeva l'installazione di 9 pale eoliche alte 200 metri. A dare la notizia è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. "Accogliamo con favore la bocciatura da parte del Ministero rispetto al progetto del parco eolico e la consideriamo un importante risultato della nostra amministrazione che si è opposta fin dal primo momento alla realizzazione dell'eolico in Maremma – ha detto Casamenti –. Come sindaco ho fin da subito supportato con convinzione il fronte del no al parco eolico a San Donato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il Mase boccia il parco eolico di San Donato"