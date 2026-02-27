Dal primo marzo al 3 maggio, il Museo d’arte della città di Ravenna ospita una mostra dedicata alle opere di Mattia Moreni. L'esposizione presenta lavori come

Il Mar – museo d’arte della città di Ravenna, dal primo marzo al 3 maggio, propone l'ultimo evento di un ampio progetto curato da Claudio Spadoni. L’iniziativa mette in rete cinque importanti musei della Romagna, per celebrare il lavoro di uno dei maggiori pittori italiani del Novecento, Mattia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla 'Regressione della specie' agli 'Umanoidi'.

