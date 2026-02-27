Il malore del conducente e lo scambio chiuso | le ipotesi sullo schianto

Un incidente si è verificato a Milano coinvolgendo un tram, che ha provocato la morte di due persone. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo ha avuto un improvviso malore del conducente e ha avuto uno scambio chiuso. La scena si è svolta in una zona cittadina, dove i soccorritori sono intervenuti immediatamente. La polizia sta indagando per chiarire le cause dell’incidente.

È drammatico il bilancio dell’ incidente del tram di Milano, che ha portato alla morte di due persone. Le cause sono ancora da accertare e verificare ma le ipotesi sull’incidente sono al momento diverse. Si è ipotizzata la presenza di un uomo sui binari come causa dell’incidente ma è stata esclusa al momento, perché dalle tante immagini non risultano evidenze di questo tipo. Quella del malore del conducente è la più probabile e ad avallarla c’è il fatto che, come raccontato da testimoni, il mezzo ha saltato l’ultima fermata prima dell’incrocio ed è passato a velocità sostenuta in corrispondenza dello scambio che è rimasto chiuso. Il sistema di scambio funziona con sistema manuale: devono essere i conducenti ad aprirlo qualche centinaio di metri prima di arrivare, premendo semplicemente un pulsante del loro centro di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il malore del conducente e lo scambio chiuso: le ipotesi sullo schianto Dal malore del conducente all'uomo sui binari: le ipotesi sullo schiantoÈ drammatico il bilancio dell’incidente del tram di Milano, che ha portato alla morte di due persone. Leggi anche: Tram deraglia a Milano, travolge e uccide un pedone poi si schianta contro un palazzo: due i feriti gravi | Ipotesi malore del conducente La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Forse un malore: sperona un'auto e si ribalta in un posteggio; Automobilista ha un malore e si schianta contro il guard rail: un morto sulla Tangenziale di Catania; Malore alla guida, con l'auto finisce contro il guardrail: morto un uomo sull'asse dei servizi; Auto fuori controllo a Verdellino: ferito il 78enne alla guida. Dal malore del conducente all'uomo sui binari: le ipotesi sull'incidente del tram a MilanoDalle immagini delle telecamere di zona sembrano escludersi problemi tecnici: sarà fondamentale la testimonianza del conducente ... ilgiornale.it Inchiesta sull'incidente del tram a Milano, l'ipotesi di un malore del conducente: «Aveva saltato l'ultima fermata prima dell'incrocio»Lo «scambio» dei binari è rimasto chiuso: il tranviere avrebbe dovuto attivarlo con un pulsante. Dipendente Atm con molti anni di esperienza, è ricoverato in codice verde, ed è stato sottoposto all'al ... milano.corriere.it #Tram deragliato a #Milano, 2 morti. Sala: ipotesi malore del conducente - facebook.com facebook #Tram deragliato a #Milano, 2 morti. Sala: ipotesi malore del conducente x.com