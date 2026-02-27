Un talento nato nella provincia di Taranto si prepara a salire sul palco di Sanremo, portando con sé un percorso fatto di passione e dedizione. Dopo anni di impegno nel settore, si avvicina all’evento più importante della musica italiana, pronto a mostrare il proprio talento a un pubblico nazionale. La sua storia si lega a quella di chi sogna in grande e lavora duramente per realizzare un obiettivo.

Di seguito il comunicato: Dalla provincia di Taranto al cuore del Festival della Canzone Italiana: Angelo Fedele, imprenditore 26enne di Statte, conosciuto come il "Mago del Biscotto", è approdato nella città dei fiori con un obiettivo ben preciso: far conoscere e valorizzare i prodotti tipici della tradizione pugliese attraverso il gusto autentico dei suoi biscotti artigianali. Durante i giorni del Festival, Angelo Fedele ha consegnato personalmente le sue creazioni dolciarie ad alcuni dei big in gara, riuscendo a raggiungere artisti come Leo Gassman, Serena Brancale ed Eddie Brock, offrendo loro un assaggio della tradizione dolciaria pugliese prima delle esibizioni sul palco dell'Ariston. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Il mago del biscotto: da Statte a Sanremo Angelo Fedele

Toma Taulant, il ‘mago della fuga’: le 4 evasioni del detenuto scappato da OperaMilano, 8 dicembre 2025 – C’è una particolare classifica nella quale si è registrato un sorpasso in testa, quella degli evasori dal carcere.

Nel film Il mago del Cremlino quanto è reale il consigliere di Putin raccontato da Assayas?All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Argomenti discussi: Il Mago del Biscotto conquista Sanremo: Angelo Fedele porta i sapori pugliesi tra i big del Festival.

Tiktoker tarantino lancia format per riscoprire antiche ricetteAngelo Fedele, conosciuto come tiktoker con il nome Il mago del biscotto e primo titolare di una Iad (impresa alimentare domestica) in provincia di Taranto, ha deciso di lanciare un format ... ansa.it

Nel Tarantino il Laboratorio delle dolci abilità inclusivoQuando un biscotto diventa inclusione. Nel cuore di un piccolo laboratorio domestico, tra farina e ricordi di famiglia, nasce il Laboratorio delle dolci abilità. L'iniziativa è firmata da Angelo ... ansa.it