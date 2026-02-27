Instagram, YouTube e TikTok hanno trasformato il modo in cui si percepisce il lusso, portando a un senso di disgusto per ciò che un tempo rappresentava eleganza e raffinatezza. Oggi, molte persone avvertono una forte ripulsione verso quei simboli di status che un tempo erano considerati prestigiosi. Questa trasformazione ha avuto effetti evidenti sui comportamenti e sulle percezioni legate al mondo della moda e del lusso.

Quanti di voi, oggi, si vergognano a indossare un Rolex o guidare una Porsche? Non siete una moltitudine, ma esistete. E io sono uno di voi. Potrei elencare marchi che furono emblema di esclusività e misura, e che ora galleggiano nella palude dell’ostentazione come insegne al neon sopra una bettola. Aprite un social qualsiasi — quello che preferite — e vi imbatterete in rivenditori d’ogni risma: dallo stranoto Ruzza ad altri con catenacci d’oro al collo e tatuaggi ovunque; per non parlare di scappati di casa dalle periferie cittadine che esibiscono oggetti, accessori, automobili e abiti di grandi marchi con l’eleganza di una lavandaia che bestemmia in croato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il lusso ridotto a disgusto: perché ormai provo ripulsione per ciò che un tempo era sigillo di eleganza e stile

