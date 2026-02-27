Il kitesurfer pisano Andrea Principi si lancia dalla ruota panoramica più alta al mondo

Un kitesurfer pisano ha fatto un gesto spettacolare salendo sulla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta al mondo, alta 250 metri. Dopo aver raggiunto la vetta, si è lanciato in un kite drop, planando poi sul mare di fronte a Jumeirah Beach Residence. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati e media, portando alla ribalta questa impresa estrema.

A Dubai, il fuoriclasse di Calambrone vola da 250 m d'altezza, per 58 secondi, in kitesurf e si posa sul mare: nessuno l'aveva mai tentato prima Andrea Principi, stella italiana del kitesurf, ha realizzato un kite drop da record mondiale dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, 250 metri pari a circa 57 piani, planando poi sul mare davanti alla costa di Jumeirah Beach Residence. La discesa, durata 58 secondi, ha visto Principi eseguire sei loop consecutivi "Around the World", una prima mondiale per questa manovra avanzata di kitesurf. È il tipo di impresa che sembra impossibile finché non si considera chi la sta compiendo; classe 2004, originario di Calambrone, Principi è un riferimento mondiale del kitesurf specialità Big Air.