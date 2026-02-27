Il Great Firewall inverso | cosa sta succedendo in Cina

Negli ultimi tempi si osserva un fenomeno insolito in Cina, dove alcune restrizioni di accesso a internet sembrano allentarsi. Mentre il “Great Firewall” ha sempre controllato i contenuti esterni, ora si registrano aperture in alcune aree, portando a un cambiamento nel modo in cui gli utenti interagiscono con il web. Si tratta di un'evoluzione che suscita attenzione tra gli esperti del settore.

Un numero crescente di siti governativi cinesi è inaccessibile dall’estero, segnale di un possibile “Great Firewall inverso” che limita l’accesso globale ai dati ufficiali Per anni il “Great Firewall” è stato sinonimo di censura in entrata: un sistema sofisticato che limita l’accesso dei cittadini cinesi a siti stranieri come Google, YouTube o grandi testate internazionali. Ora però sta emergendo un fenomeno speculare, che alcuni studiosi hanno soprannominato “Reverse Great Firewall”. Cosa significa? Semplice: sempre più siti governativi cinesi risultano inaccessibili dall’estero, riducendo in modo significativo la quantità di dati pubblici consultabili da ricercatori, imprese e analisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

