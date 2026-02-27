Il giudice antimafia Giuseppe Di Lello Finuoli ambasciatore d' Abruzzo nel mondo VIDEO

Il giudice antimafia Giuseppe Di Lello Finuoli è "ambasciatore d'Abruzzo nel mondo". La cerimonia di consegna dell’onorificenza al giudice originario di Villa Santa Maria si è svolta giovedì 26 febbraio in prefettura a Palermo; il riconoscimento era stato conferito dal consiglio regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Il pilota Riccardo Pera sarà ambasciatore di Capannori nel mondo

Maxiprocesso, 40 anni dopo: l’ex giudice Di Lello ricorda clima di sfida e reazione popolare a Palermo.Il Maxiprocesso, quarant’anni dopo: l’ex giudice Di Lello racconta un clima di reazione nella città Quarant’anni dopo l’avvio del Maxiprocesso, uno...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Al giudice Giuseppe Di Lello l'onorificenza di 'Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo'; Consiglio Regionale, la nota. Palermo, il giudice antimafia Giuseppe Di Lello Finuoli è Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo; Giuseppe Di Lello Finuoli, Ambasciatore d’Abruzzo; A Roma 50 magistrati per dire sì al referendum sulla giustizia.

A Palermo consegnato il titolo di Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo al giudice Di LelloAmbasciatore d’Abruzzo nel Mondo al giudice Giuseppe Di Lello Finuoli, riconoscimento conferito dal Consiglio regionale d’Abruzzo nel 2025 ... laquilablog.it

Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo: l’onorificenza al giudice Giuseppe Di Lello FinuoliSi è svolta oggi, presso la Prefettura di Palermo, la cerimonia di consegna dell’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo al […] ... ecoaltomolise.net

A GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI L’ONORIFICENZA DI AMBASCIATORE D’ABRUZZO NEL MONDO - LINK ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO - - facebook.com facebook