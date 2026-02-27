Il ghiaccio secco solo dopo l' ok del Monaldi Ispettori a Bolzano accuse al team di Napoli

A Bolzano, ispettori hanno visitato il Monaldi dopo segnalazioni riguardanti un intervento di espianto del cuore per un bambino. Durante la procedura, un team di Napoli avrebbe portato attrezzature non idonee e si sono verificati errori che hanno richiesto manovre correttive in sala operatoria. Il ghiaccio secco sarebbe stato utilizzato solo dopo l’approvazione del Monaldi.

Tensioni in sala operatoria, attrezzatura non idonea portata da Napoli, manovre correttive di urgenza per rimediare ad una catena di errori commessi durante l'espianto del cuore destinato al piccolo Domenico. Continua il rimpallo di responsabilità tra l'equipe dell'ospedale San Maurizio di Bolzano e quella del Monaldi, su cui stanno facendo luce gli ispettori del ministero della Salute arrivati mercoledì a Bolzano - dopo essere stati la scorsa settimana a Napoli - per acquisire tutta la documentazione relativa alla vicenda del cuore danneggiato e fare le necessarie audizioni con l'obiettivo di ricostruire nei dettagli l'iter dell'espianto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bimbo morto a Napoli, cuore trasportato in un box frigo, il Monaldi contro medici Bolzano: "Ghiaccio secco ha danneggiato l'organo"Il contenitore è stato utilizzato al posto di quello hi-tech da 7mila euro recentemente acquistato dal Monaldi Il cuore "bruciato" trapiantato a...

Cuore danneggiato, "ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano" | Il personale del Monaldi "non era formato per l'uso del box tecnologico"Emergono nuovi dettagli dalle due inchieste sul cuore danneggiato trapiantato a un bimbo di due anni e tre mesi a Napoli.

