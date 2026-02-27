il futuro e le sfide

L’export italiano si avvicina ai 21 miliardi di euro, mantenendo i livelli registrati negli anni precedenti. Per il 2024, il valore stimato rimane stabile rispetto all’anno precedente, senza variazioni significative. Le statistiche ufficiali indicano che le vendite all’estero continuano a rappresentare un elemento chiave per l’economia nazionale. I dati sono stati diffusi da enti di settore e rappresentano un punto di riferimento per analizzare l’andamento commerciale.

Le esportazioni rappresentano un punto di forza delle imprese bergamasche, malgrado la difficile situazione geopolitica e la riduzione della domanda internazionale. Nel 2024 hanno confermato il valore dell’anno precedente, posizionandosi a 20,7 miliardi, con un progresso del 2,9% sul 2022: nell’ultimo triennio si sono quindi mantenute sempre sopra la considerevole soglia dei 20 miliardi. Questo andamento colloca Bergamo al quinto posto in Italia, il secondo in Lombardia dopo Milano. L’incidenza dell’export della provincia su quello lombardo, nel 2024, è del 12,6%, sostanzialmente analogo allo scorso anno; sul dato nazionale è del 3,3%.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

