Il futuro dell’area Enel | Sì al tavolo strategico

È stata convocata una conferenza strategica dedicata all’area Enel, con l’obiettivo di definire un piano di sviluppo che possa rilanciare l’area stessa. L’iniziativa mira a coinvolgere le parti interessate per discutere delle possibili trasformazioni e prospettive future, con un focus sulla riqualificazione e sul ruolo che questa zona può assumere nel contesto locale.

Sì a una conferenza strategica sull’area Enel per "restituire alla città una visione di futuro su un’area fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio". Così i consiglieri comunali Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi ed il consigliere provinciale Sandro Pietrobono, di LeAli a SpeziaAvs, sulla proposta lanciata dal capogruppo del centrosinistra in Provincia, Gianluca Tinfena. "Dopo la demolizione della ciminiera – continuano i consiglieri – non possiamo limitarci alla logica dei tagli di nastro. La domanda vera è: cosa vogliamo che diventi l’area Enel? Rappresenta uno spazio strategico per la Spezia e per l’intera provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

