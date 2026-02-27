Il futuro della società Canottieri | Subito un incontro con Giani

Nella Canottieri San Miniato è stata convocata la prima assemblea del nuovo comitato cittadino dedicato a sicurezza e sviluppo. Numerosi partecipanti si sono riuniti per discutere delle iniziative future e delle priorità da affrontare. L'incontro ha rappresentato un momento importante per confrontarsi sulle strategie di crescita e miglioramento della società.

Tante presenze alla prima assemblea del comitato cittadino " Sicurezza e Sviluppo della Canottieri San Miniato ". Serata aperta dal presidente Roberto Bontà, che ha elencato i motivi per cui è nato il comitato: il primo è la messa in sicurezza in quanto l’uso della cassa di espansione allaga gli hangar, le palestre, e gli uffici, causando danni che si ripetono ormai da anni, nonostante che la canottieri abbia chiesto più volte alla amministrazione di intervenire spostando le strutture ad un livello di sicurezza. Di seguito il presidente della canottieri Enzo Ademollo, ha illustrato il percorso della canottieri dalla nascita ad oggi. Evidenziando i punti "neri", in particolare – recita un comunicato – quanto deciso, finanziato ma non realizzato e lasciando incompiuto l’ impianto sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scolmatore a Livorno, Giani: "Subito nuovo ponte con risorse della Regione"FIRENZE – "Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d'Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione".

Caso Canottieri Comunali, Funaro dopo l'incontro con il presidente del Coni. "Stiamo lavorando per salvare la realtà" \ VIDEODopo l'incontro richiesto dal presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio, la sindaca Sara Funaro si è espressa sul futuro della Canottieri...

