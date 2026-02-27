Il fuori onda di Carlo Conti prima dell’esibizione di Alicia Keys diventa virale | Che figura…

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, un problema tecnico ha impedito l’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Prima di entrare in scena, un fuori onda di Carlo Conti è diventato virale, in cui si sente dire: “Che figura…”. La situazione ha trasformato un momento di emergenza in una scena improvvisata, attirando l’attenzione sui social network.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata caratterizzata un momento del tutto inaspettato: un problema tecnico ha bloccato l’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, trasformando una pausa pubblicitaria di emergenza in uno spettacolo spontaneo e genuino. Il tutto, ripreso di nascosto e poi finito su TikTok in poche ore. Tutto era pronto per il duetto tra la superstar internazionale Alicia Keys e Eros Ramazzotti sulle note di L’Aurora, una delle canzoni più amate del repertorio del cantautore romano. Ma al momento di cominciare, qualcosa non ha funzionato: un guasto tecnico ha reso impossibile l’inizio della performance. Carlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

"Che figura, che figura…". "Hanno speso 300 miliardi e poi…": il fuorionda di Carlo Conti ed Eros Ramazzotti a Sanremo dopo i problemi tecnici di Alicia Keys

