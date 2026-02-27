Il face taping sta diventando popolare sui social, con video che mostrano persone applicare strisce di tape sugli zigomi, sulla fronte o sotto gli occhi. La tecnica promette di sollevare la pelle senza ricorrere al botox. Chi utilizza questa pratica sostiene che possa migliorare l’aspetto del viso, ma non ci sono ancora evidenze scientifiche che confermino l’efficacia.

Scorri su TikTok cinque minuti e lo vedrai: ragazze con piccoli pezzi di tape sugli zigomi, sulla fronte o sotto gli occhi, tipo mini scotch invisibili piazzati strategicamente. Si chiama face taping, ed è ufficialmente entrato nella chat beauty Gen Z come il nuovo hack anti-rughe “low effort, high impact”. Ma prima di correre a saccheggiare il cassetto della cancelleria, c’è un reality check da fare. Perché sì, sembra geniale. Ma la verità è un po’ più nuanced. Il face taping è esattamente quello che sembra: applicare del nastro adesivo sul viso per tirare la pelle e renderla visivamente più liscia e liftata. Le zone più gettonate? Fronte, contorno occhi, guance e perfino décolleté. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il face taping promette una pelle liftata senza il botox (ma funziona davvero?)

