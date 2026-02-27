Al Museo e Tesoro del Duomo di Monza si aggiunge un’opera significativa: un dipinto a olio che raffigura l’interno della cattedrale. La nuova acquisizione permette di osservare da vicino i dettagli e l’atmosfera di uno dei luoghi più importanti della città. La composizione si inserisce nel percorso espositivo, offrendo ai visitatori un’ulteriore prospettiva sulla storia e l’arte del monumento.

La collezione permanente del Museo e Tesoro del Duomo di Monza si arricchisce di una nuova opera: il dipinto a olio di Emilio Borsa, rappresentante l’interno del Duomo di Monza. L’opera, concessa in comodato d’uso di lungo termine dal collezionista privato Giuseppe Fontana (presidente della Fondazione comunità Monza Brianza) alla Fondazione Gaiani, è datata 1878 e ha la particolarità di ritrarre un alabardiere che si intravede nel transetto sud della chiesa. Proprio in virtù di questa figura rappresentativa per la storia della città e del Duomo, il dipinto verrà collocato nella sezione del Museo dedicata al corpo degli Alabardieri. "Lo stesso proprietario ha offerto l’opera al Museo – racconta la direttrice Rita Capurro – e noi siamo stati contenti di accettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Duomo dipinto da Emilio Borsa. Una nuova opera arriva al Museo

La nuova app con audioguida gratis per visitare il Museo dell’Opera del DuomoL’Opera di Santa Maria del Fiore offre ai visitatori del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze un nuovo strumento digitale: OperaGuide, un’app con...

Firenze, nuova app con audioguida gratuita per visitare museo dell’Opera del DuomoFirenze, 12 gennaio 2026 - L’Opera di Santa Maria del Fiore mette a disposizione dei visitatori del Museo dell’Opera del Duomo a Firenze un nuovo...

Discussioni sull' argomento Il Duomo dipinto da Emilio Borsa. Una nuova opera arriva al Museo; Forlì. Un’opera al mese, il 2026 si apre in Duomo con il dipinto di Nicolò Rondinelli San Sebastiano. Oltre 13mila presenze dall’avvio della rassegna; Brescia, Duomo Vecchio: apre al pubblico il cantiere del restauro dell'Assunzione della Vergine del Moretto - Radio Bruno; Non solo il Duomo, tutte le sorprese di MuseoCity per l’impresa di fare cultura.

AVVISO STUDENTI Si comunica che la Fondazione Roma Sapienza ha prorogato, tramite apposito bando, il conferimento della borsa di studio intitolata alla memoria di "Don Emilio Gandolfo". La borsa di studio, equivalente a € 1.500,00 è destinata alla m - facebook.com facebook