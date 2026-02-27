Il dottore di Epstein aura cellule epatiche e ragazze dolci | abbiamo letto le mail con Deepak Chopra

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche alcune email tra un noto guru del benessere e un finanziere, nelle quali si trovano scambi continui su progetti imprenditoriali, commenti riguardanti ragazze e discussioni sulle cellule epatiche. Nei messaggi emergono anche riferimenti a un medico di Epstein e a temi di aura e salute. I messaggi sono stati pubblicati senza ulteriori commenti ufficiali.