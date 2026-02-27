Dopo la partita, si fa il punto sugli infortuni che hanno coinvolto alcuni giocatori. La situazione più preoccupante riguarda un problema muscolare che potrebbe influenzare le prossime gare, tra cui quella in trasferta. Intanto, il team ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali per chiarire i recenti sviluppi. La squadra si prepara ora ad affrontare gli impegni imminenti con attenzione.

Il bollettino medico è la prima cosa che emerge dal post partita. Il risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra di Solomon preoccupa, in vista di Udine e non solo. Stesso problema per Lezzerini (uscito all’intervallo) e trauma allo zigomo per Gosens sull’ultima azione. Il rammarico di Vanoli corre veloce, misto alla soddisfazione di aver ripreso la qualificazione per i capelli. "Sono rammaricato perché il primo tempo ci ha fatto buttare via la buona prova dell’andata. Quello che non volevo erano gli infortuni e purtroppo ci sono stati. Quando sottovaluti l’approccio mentale in queste gare ti rimane solo il risultato dell’andata, non ti puoi permettere in campo internazionale prestazioni del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il dopopartita difficile. Vanoli chiede scusa. Il problema infortuni

Carnevale ‘gioca’ il suo Napoli Roma: «Azzurri forti ma con gli infortuni è difficile…Malen ha risolto il problema gol. Ecco quale sarà il futuro di Conte»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...

Vanoli: “Toccato il fondo, chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi e paure, servono uomini veri”Firenze, 6 dicembre 2025 - Due ore dopo la fine della partita, Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa.

Temi più discussi: Fiorentina, Vanoli col cuore in gola ma contento: Stavolta abbiamo gestito bene i minuti finali; Il dopopartita difficile. Vanoli chiede scusa. Il problema infortuni; Vanoli (Dazn): Stagione difficile, grazie ai tifosi. Serve velocizzare il gioco.

Il dopopartita difficile. Vanoli chiede scusa. Il problema infortuniThe coach: I'm responsible, mental approach underestimated. Gosens suffers a facial injury. Solomon suffers a muscle strain. sport.quotidiano.net

Fiorentina-Jagiellonia, Vanoli: È mancato l'approccio, non volevo i supplementariViola agli ottavi di Conference League dopo i tempi supplementari, qualificazione analizzata da Paolo Vanoli: Siamo entrati in campo pensando al risultato dell'andata ed era quello che non volevo. Ab ... sport.sky.it

VANOLI: STORIA CHIUSA LO SFOGO CHE STA FACENDO IL GIRO DEL WEB #Fiorentina #Calcio #calciomercato #ForzaViola #radio - facebook.com facebook