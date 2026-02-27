Il cordoglio di Coldiretti | Un socio appassionato

Il mondo imprenditoriale vivaistico esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un noto socio, che ha dedicato gran parte della vita al settore. La sua perdita viene sentita come una perdita importante per la comunità locale, che lo ha conosciuto e apprezzato per la passione e l'impegno dimostrati nel corso degli anni. La notizia ha suscitato un forte senso di tristezza tra colleghi e amici.

E' vasto, partecipato e profondo il cordoglio del mondo imprenditoriale vivaistico per la scomparsa, avvenuta nella serata di mercoledì 25 febbraio, a Chiazzano, dove aveva sempre vissuto e lavorato, di Pietro Romiti, uno dei giganti del vivaismo pistoiese. In suo ricordo, quale storico socio dell'associazione e manifestando la vicinanza di tutti alla famiglia Romiti, si leva oggi la voce della Coldiretti e del suo presidente, Fabrizio Tesi. "Socio storico della Coldiretti – si legge nella nota diffusa ieri –, ha contribuito, nel corso degli anni, con passione, consigli e idee ad accompagnare il cammino dell'associazione verso lo sviluppo, la tutela e la difesa del settore vivaistico pistoiese, leader nella nostra provincia, ma soprattutto in Italia e in Europa. Il funerale si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Chiazzano.