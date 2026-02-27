Un evento musicale misterioso ha attirato l’attenzione, coinvolgendo un artista irlandese noto per la sua collaborazione con il pubblico di Lucca. L’appuntamento si è svolto in modo rapido e riservato, con accesso esclusivo e su invito, lasciando molti spettatori senza la possibilità di partecipare. La serata ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, mantenendo vivo il segreto sulla natura dell’evento.

Continuiamo a chiamarli “concerti fantasma“, anno dopo anno, perché organizzati in pochi giorni e rigorosamente a invito, con liste che fanno capo a Sky Stone & Songs e all’Associazione Fermento. Nessun manifesto, nessuna pubblicità su stampa, radio e tv, nessun biglietto: al limite, beneficenza o cause particolari. Glen Hansard non pretende cachet o ingaggi per questi show lucchesi, proprio perché organizzati da amici: l’Associazione Fermento del superfan Carlo Puddu e il negozio di René Bassani dove tutto è nato nel 2014, in occasione del concerto di Nile Rodgers al Summer, che Glen era venuto a vedere e che fu il pretesto casuale e fortunato per iniziare una grande amicizia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’concerto fantasma’ di Glen. Emozioni forti con Hansard. L’artista irlandese ’amico’ di Lucca

La band "Pinch of Us" omaggia le canzoni popolari della tradizione irlandese con un concerto a suon di walzer e polkeSabato 13 dicembre, alle ore 16, sul palco del cineteatro Victor di San Vittore arriva il gruppo “Pinch of us”, con il suo repertorio tutto ispirato...

Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling WavesMusica irlandese e atmosfera folk per una serata pensata per unire cena e spettacolo dal vivo.

Temi più discussi: Il ’concerto fantasma’ di Glen. Emozioni forti con Hansard. L’artista irlandese ’amico’ di Lucca; Il Fantasma di Canterville: teatro per tutta la famiglia al Duse di Besozzo; Il fantasma di Baudo aleggia su Sanremo 2026; La Flai depone fiori ad Amantea e Petrosino: I naufragi fantasma sono figli dello smantellamento dei soccorsi.

Bruce Springsteen – È tornato il fantasmaDurante il concerto del Boss alla Conseco Fieldhouse di Indianapolis, Danny Federici, organista della E Street Band, e tornato a suonare con il gruppo a cinque mesi di distanza dall’ultima volta. The ... virginradio.it

Dove vedere e ascoltare il Concerto di Capodanno di Venezia: il programma nel dettaglioSarà la bacchetta di Michele Mariotti, al suo debutto al Teatro La Fenice di Venezia e fra i direttori d’orchestra più acclamati della scena contemporanea, a dirigere i Concerti di Capodanno 2025-2026 ... ilfattoquotidiano.it

| GRANDI EROI SENZA CORONA François Cevert non è solo una storia interrotta... Secondo nel Mondiale 1973, 9 podi, una vittoria pesante a Watkins Glen e la fiducia totale della Tyrrell. Con il ritiro annunciato di Jackie Stewart, il team era pronto a - facebook.com facebook