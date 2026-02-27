Il Comune stanzia 60mila euro per l' avvio dell' iter del nuovo Pat

Il Comune di Cadoneghe ha deciso di destinare 60 mila euro per avviare l’iter del nuovo piano di assetto del territorio. La decisione è stata presa durante l’ultimo consiglio comunale, che ha approvato formalmente il finanziamento necessario per procedere con la redazione del nuovo Pat. La pianificazione urbanistica mira a ridefinire le aree prioritarie, i vincoli e le prospettive di sviluppo del territorio comunale.

Cadoneghe accelera sulla nuova pianificazione urbanistica e, nell'ultimo consiglio comunale, mette nero su bianco la volontà di finanziare l'avvio dell'iter per il nuovo Pat, il piano di assetto del territorio che nei prossimi mesi dovrà ridisegnare priorità, vincoli e prospettive di sviluppo del.