Il comitato del no | La nostra lotta continua

Il comitato del no annuncia che la battaglia prosegue. Nel frattempo, il parco Mitilini-Moneta-Stefanini, recentemente liberato dalle transenne, rappresenta ancora un punto di discussione tra chi si oppone e chi sostiene il progetto. La situazione sul territorio rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte continuano a confrontarsi sulla gestione dell’area e sulle future decisioni da adottare.

Il parco Mitilini-Moneta-Stefanini, nell’area che fino a qualche giorno fa era transennata, è un tappeto di tende, nelle quali alcuni attivisti hanno dormito dopo la demolizione del cantiere di ’Futura’, e di persone che portano avanti il presidio permanente contro la realizzazione del Museo dei bambini. Riuniti in conferenza, il fronte del ’no’ – con a capo il comitato MuBasta, affiancato da tante realtà ambientaliste come il comitato Besta ed Extinction Rebellion e sostenuto da Potere al Popolo, che riunisce residenti, docenti e lavoratori di zona – ribadisce ciò che da mesi, e in maniera più insistente negli ultimi giorni, chiede al Comune: "Qui il museo non si deve fare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

