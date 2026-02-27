Emmanuel Meafou, alto 204 centimetri e pesante 145 chili, è un giocatore di rugby nato in Nuova Zelanda da genitori samoani e cresciuto in Australia. Recentemente, è diventato un punto di riferimento per la nazionale francese nel Sei Nazioni, portando in campo la sua presenza imponente. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione degli appassionati, consolidando il suo ruolo nel torneo internazionale.

Che la Francia fosse nel suo destino, lo si sarebbe potuto già capire dalla data di nascita: 12 luglio 1998, lo stesso giorno in cui i Bleus del calcio di Didier Deschamps alzavano al cielo a Parigi la loro prima Coppa del Mondo. Solo che lui in quel momento era letteralmente all’altro capo del globo: ad Auckland, in Nuova Zelanda. Lui è Emmanuel Meafou, 27 anni, gigantesca seconda linea da 204 centimetrei per 145 chili, migliore in campo nella vittoriosa sfida sull’Italia nella terza giornata del Sei Nazioni. Oggi gioca con i Bleus, ma aveva solo l’imbarazzo della scelta: neozelandese di nascita, genitori samoani, trasferiti poi a Sydney in Australia quando Emmanuel aveva 2 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Colosso dei tre mondi e... del Sei Nazioni: Emmanuel Meafou si è messo la Francia sulle spalle

Rugby, Sei Nazioni: Francia in fuga. E alle spalle dei Bleus regna l’incertezzaDopo tre giornate, il Sei Nazioni 2026 ha già emesso un primo verdetto pesante: la Francia è nettamente davanti a tutti.

Italia-Francia, il fascino del Trofeo Garibaldi nel Sei NazioniOggi, domenica 22 febbraio, a Lille va in scena il confronto numero 51 tra Azzurri e Bleus, con in palio il Trofeo Garibaldi: l’Italia si presenta...

Jamison Gibson-Park è l’MVP della 3ª giornata Il mediano di mischia irlandese è stato il più votato dal pubblico, battendo Stuart McCloskey, Emmanuel Meafou e Rory Darge #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook

