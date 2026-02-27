Il collettore Smat arriva in via Frejus a Torino | modifiche alla viabilità per 10 giorni
Da martedì 3 marzo a giovedì 12 marzo 2026, via Frejus a Torino subirà modifiche temporanee alla viabilità a causa di uno scavo stradale. Il lavoro interessa il collegamento delle tubazioni al collettore SMAT e comporta variazioni nella circolazione che dureranno dieci giorni. La deviazione del traffico sarà attiva durante tutto il periodo di intervento.
