Il Codacons diffida Asf nel mirino la corsa Cantù-Como delle 8 | 03 | Ritardi di mezz' ora

Ogni mattina, i passeggeri della corsa Cantù-Como delle 8:03 si trovano ad affrontare ritardi che arrivano fino a mezz'ora. Le partenze vengono anticipate per evitare di perdere il treno, con tempi di percorrenza che si allungano notevolmente rispetto agli orari previsti. Questa situazione si ripete quotidianamente, creando disagi a chi si affida a questo servizio di trasporto.

Ritardi quotidiani che arrivano fino a 30 minuti, tempi di percorrenza praticamente raddoppiati e studenti e lavoratori costretti a uscire di casa sempre prima per non rischiare di arrivare tardi. È la situazione segnalata dai pendolari della linea Cantù–Como gestita da Asf Autolinee, con.

