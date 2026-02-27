Il cinema Metropolis torna nella sua sede storica all' interno della Fabbrica Moderna

Il cinema Metropolis riapre nella sua sede storica situata in piazza Carlo Marx all’interno della sala della Fabbrica Moderna. La riapertura rappresenta il ritorno di uno dei principali punti di riferimento culturali di Umbertide. La struttura, dopo un periodo di chiusura, è stata riqualificata e ora riprende la sua attività nel cuore della città. La riapertura è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Umbertide ritrova uno dei suoi luoghi simbolo della vita culturale cittadina. Il Cinema Metropolis torna ufficialmente nella sua sede storica di piazza Carlo Marx, all'interno della sala cinematografica della Fabbrica Moderna (Fa.Mo.), dopo un periodo di interventi di manutenzione.