Il casertano Daniele Grumiro nella task force nazionale della Lilt

Il casertano Daniele Grumiro fa parte della task force nazionale della Lilt. Si occupa di promuovere l'importanza della nutrizione come strumento strategico nella prevenzione oncologica. La sua attività si concentra sulla tutela della salute attraverso iniziative rivolte alla sensibilizzazione sull'alimentazione corretta. Grumiro lavora per ridurre il rischio di malattie legate all'alimentazione e migliorare la qualità della vita delle persone.

"La nutrizione è uno strumento strategico nella prevenzione oncologica e rappresenta una delle leve più concrete per ridurre il rischio di malattia e migliorare la qualità della vita delle persone. Entrare a far parte della task force "Lilt Benessere Nutrizionale" è per me un grande onore e una.

