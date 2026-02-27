Il caporalato digitale finisce sotto accusa | i rider scendono in piazza per chiedere sicurezza e contratti veri

I rider romagnoli sono scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza e contratti più chiari, in risposta alle recenti indagini giudiziarie sui giganti del food delivery. La Procura di Milano ha commissariato Glovo e Deliveroo Italy, ipotizzando pratiche di caporalato nel settore. La protesta si è svolta nel contesto di un’attenzione crescente sulle condizioni di lavoro nel settore delle consegne a domicilio.

Il terremoto giudiziario che ha travolto i giganti del food delivery arriva nelle piazze romagnole. Dopo il commissariamento di Glovo e, da ultimo, quello di Deliveroo Italy da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di caporalato, l’Unione sindacale di base (Usb Slang) lancia un grido. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Rider sotto inchiesta: sfruttamento e caporalato digitale, retribuzioni sotto la soglia di povertà in tutta Italia.Milano, Ancona, 15 febbraio 2026 – Un’indagine della procura milanese ha aperto un fronte sulla condizione dei rider italiani, lavoratori impiegati... Glovo sotto controllo giudiziario con l’accusa di caporalato: “Rider pagati 2,5 euro a consegna”Glovo finisce sotto controllo giudiziario con l'accusa di caporalato per le condizioni di lavoro e le retribuzioni dei rider. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Food delivery e caporalato tra i rider, anche Deliveroo finisce commissariata; Caporalato, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Sfrutta i rider; Commissariamento Deliveroo, Filcams Cgil: Ennesima dimostrazione di brutale sfruttamento; Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato digitale. Rimini, rider in piazza contro il caporalato digitaleDopo il commissariamento di Glovo e, più recentemente, di Deliveroo Italy da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di caporalato, la mobilitazione dei ... chiamamicitta.it Deliveroo commissariata per caporalato digitale: 20 mila rider pagati sotto la soglia di povertàIndagato l’amministratore unico Andrea Zocchi. Il provvedimento meno di un mese dopo quello analogo nei confronti di Glovo-Foodinho ... milanofinanza.it Deliveroo sotto indagine: la Procura di Milano ipotizza il caporalato digitale e lo sfruttamento dei rider. Leggi i dettagli dell'inchiesta. - facebook.com facebook 10 ore al giorno. 1.300 euro lordi al mese. 2,50 euro a consegna. Questa è la fotografia del lavoro povero in italia. La Procura parla di sfruttamento e caporalato digitale. Ma il punto è politico: senza un salario minimo legale, il lavoro povero diventa la norma. In x.com