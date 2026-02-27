Il cantante partenopeo è la vera rivelazione del festival e uno dei favoriti alla vittoria

Tra i 30 cantanti in gara a Sanremo 2026, uno ha conquistato il pubblico con il brano

Dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2026, solo uno è riuscito scatenare il pubblico del festival e quello da casa al ritmo di Per sempre sì: Sal Da Vinci. Tornato tra i Big sul palco dell'Ariston dopo ben 17 anni, è davvero l'uomo dei record. Al primo posto nella classifica YouTube Music Trending e tra i favoriti dei bookmakers alla vittoria, il cantante partenopeo è già pronto per spiccare il volo neomelodico del successo. Che Sal Da Vinci fosse una vera e propria star lo si è pienamente compreso dall'accoglienza ricevuta al festival di questa edizione. Ogni volta che ha solcato il palco dell'Ariston, il pubblico ha cantato a gran voce la sua Rossetto e caffè.

