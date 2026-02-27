La Recanatese si prepara alle prossime tre o quattro partite cruciali del suo campionato. Il calendario che aspetta la squadra è stato al centro delle discussioni, con particolare attenzione alle sfide imminenti. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli incontri che potrebbero determinare il proseguimento della stagione. La squadra si concentra sulla preparazione in vista di queste gare decisive.

Si parla molto del calendario che attenderà la Recanatese da qui sino al termine della stagione regolare. Un po’ tutti gli "addetti ai lavori" giallorossi hanno più volte ribadito che saranno nove finali da affrontare considerando che la situazione di classifica è allarmante con il quart’ultimo posto in coabitazione con un Chieti in ripresa e la salvezza diretta distante sei punti. Il cammino prevede cinque partite in casa e quattro trasferte e non è una buona notizia se teniamo conto che sinora al Tubaldi sono state conquistate appena due vittorie con sei sconfitte, un bottino sconfortante che pone i leopardiani all’ultimo posto di questa speciale graduatoria in coabitazione con Sammaurese e Castelfidardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il cammino verso la salvezza. Recanatese, il futuro nelle prossime 3-4 partite

