il cammino della fiorentina in conference league parla ancora polacco

La Fiorentina prosegue il suo percorso in Conference League affrontando ancora avversari polacchi. Dopo una vittoria ai supplementari contro lo Jagellonia Byalistok, la squadra si prepara ora a sfidare il Rakow, che rappresenta il prossimo ostacolo nel torneo. La sfida si svolgerà in ambito europeo, con la squadra impegnata a proseguire la sua avventura continentale.

FIRENZE – Parla ancora polacco il cammino della Fiorentina in Conference League. Sarà il Rakow l’ostacolo della Fiorentina nel cammino europeo dopo la sofferta vittoria ai supplementari contro lo Jagellonia Byalistok. L’urna di Nyon ha parlato chiaro, consegnando ai viola i campioni di Polonia per la sfida valida per i quarti di finale della competizione. Un sorteggio che, sulla carta, sorride agli uomini di Italiano, ma che nasconde le insidie tipiche di una squadra solida, organizzata e capace di recitare il ruolo di guastafeste sul palcoscenico internazionale. La Fiorentina, che punta con decisione a tornare in finale dopo le amarezze delle passate stagioni, dovrà affrontare la trasferta polacca con la massima concentrazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

