Il buio sul futuro dei piccoli ciclisti | rubati i dieci fari a energia solare del Bike Park

Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, nel Bike Park di Lecce in zona Antistadio, sono stati rubati dieci fari a energia solare installati sul sito. L’episodio ha causato preoccupazione tra gli appassionati di ciclismo che frequentano l’area, lasciando il parco senza l’illuminazione necessaria per le attività serali. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e recuperare gli apparecchi rubati.

LECCE – Ci sono furti che pesano molto più del loro valore economico. Quello avvenuto qualche notte addietro, probabilmente alle prime ore del 25 febbraio, presso il Bike Park di Lecce, in zona Antistadio, è uno di questi. Ignoti hanno sottratto i dieci fari a energia solare che erano stati.