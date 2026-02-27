Lo Škendija, squadra di calcio macedone, ha conquistato cinque campionati nazionali tra il 2010 e il 2025. Il giovedì sera del 2026 si prepara a offrire un nuovo episodio di questa tradizione sportiva, con l’attenzione puntata sulla formazione e sulle partite in programma. La squadra continua a essere protagonista nel panorama calcistico locale, attirando l’interesse dei tifosi e degli appassionati.

Dal 2010 al 2025 lo Škendija ha vinto cinque campionati macedoni. La maggior parte dei tifosi che hanno celebrato questi successi, storici per un club nato nel 1979, non si sente macedone ma albanese. Lo Škendija incarna la storia e lo spirito di una comunità, quella albanese, che ha una grossa importanza nella città che ospita la squadra, ovvero Tetovo. Un’area nel nord della Macedonia, territorio di confine conteso da tanti eserciti diversi lungo il corso della storia. Tetovo è stata ottomana, albanese, serba, bulgara, italiana-albanese, yugoslava. Tito è arrivato, ha abbattuto la grande moschea e costruito i suoi edifici brutalisti. Quando si è dissolta la Yugoslavia Tetovo è rimasta Macedone nonostante la sua popolazione fosse a maggioranza albanese. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2026 vol. 11

