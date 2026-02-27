il bellini giacomo bacchereto sempre al top

Nel corso della quinta giornata di ritorno del campionato di calcio Uisp, il Signa 2007 mantiene saldamente la testa della classifica, dimostrando continuità e determinazione nel percorso stagionale. La squadra continua a mostrare una buona organizzazione in campo, consolidando la propria posizione tra le favorite del torneo.

La quinta giornata di ritorno del campionato di calcio Uisp conferma la leadership del Signa 2007, sempre più padrone del torneo. La capolista travolge con un perentorio 8-0 il Vergaio 2003 in trasferta, dando un’ulteriore dimostrazione di forza. Protagonisti Vanaria, autore di una doppietta, e Maguette Thiao, che cala il tris personale. Completano il tabellino Barbarino, La Pietra e Binetti. Tiene il passo il Bellini Giacomo Bacchereto, che a Oste supera 2-1 il Phoenix 2012 al termine di una gara vivace: Chen Jia Yo sblocca al 25’, Bettarini replica cinque minuti più tardi, ma al 35’ Gianni Bellini firma il gol decisivo. Successo esterno anche per l’ Avis Verag Prato Est, che a Comeana regola 2-0 il Giusti Stefano con le reti nella ripresa di Arapi e Lepore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

