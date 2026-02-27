Ieri a Sanremo si sono svolti momenti importanti con le esibizioni dei giovani artisti e le esibizioni dei grandi nomi della musica italiana. Nicolò Filuppucci si è aggiudicato il premio tra le Nuove Proposte, mentre Sal Da Vinci ha ricevuto una grande accoglienza dal pubblico. La serata ha visto una varietà di performance e reazioni dal pubblico presente in teatro.

Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci, i primi cinque della terza serata del Festival della canzone italiana, come sempre senza ordine di piazzamento. L’apertura della terza serata all’Ariston, però, è stata dedicata alle Nuove Proposte con la vittoria di Nicolò Filippucci. Superata Angelica Bove che, comunque, può consolarsi con il premio della critica ‘Mia Martini’ e quella della sala stampa ‘Lucio Dalla’. Serata piena di emozioni a partire dalla standing ovation dedicata a Mogol che ha ricevuto il premio alla carriera, senza tralasciare l’incredibile duetto Ramazzotti-Alicia Keys che hanno interpretato ‘Aurora’. Inoltre, si sono esibiti i The Kolors dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, e Max Pezzali dalla Costa Toscana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri a Sanremo: Nicolò Filuppucci trionfa tra le Nuove Proposte. Standing ovation per Sal Da Vinci

Standing ovation per Sal Da Vinci a Sanremo: l'artista napoletano infiamma l'AristonEmozionante performance del cantautore napoletano, che ha dedicato la sua esibizione a Vincenzo D'Agostino, scomparso nei giorni scorsi Standing...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’(Adnkronos) – Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Sanremo, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte; Chi è Nicolò Filippucci primo finalista tra le Nuove Proposte: talento, gavetta e una Laguna che conquista l’Ariston; Chi è Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo nuove proposte: l'esperienza ad Amici, il contest a New York, la scelta di lasciare il liceo e il trionfo con Laguna.

La Top 5 della terza serata di Sanremo. I cantanti in classifica da Brancale a Sal Da VinciL a classifica della terza serata di Sanremo 2026 – sempre in ordine sparso – porta di nuovo in alto Arisa e Serena Brancale, uniche Big presenti della Top 5 della prima serata. Fortissime e molto ... iodonna.it

Sanremo 2026: risultati e classifica della terza serataSanremo 2026, il racconto e la classifica della terza serata: le prime cinque posizioni, il vincitore delle Nuove proposte e... Alicia Keys! iconmagazine.it

32 Nicolò Filippucci “Laguna” #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di #Sanremo2026 x.com