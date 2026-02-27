Ictus l' Ospedale del Mare riconosciuta eccellenza internazionale nella gestione dell' emergenza
L’Ospedale del Mare, parte della ASL Napoli 1 Centro, ha ricevuto il riconoscimento “livello Diamond” dalla European Stroke Organization, il massimo livello assegnato alla sua Stroke Unit. Questo premio attesta la qualità dell’assistenza offerta nella gestione degli ictus e rappresenta un riconoscimento internazionale per la struttura. La Stroke Unit dell’ospedale si distingue così per le sue competenze nel trattamento di emergenza neurologica.
La Stroke Unit dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro ha ottenuto il “livello Diamond”, il massimo riconoscimento dell’European Stroke Organization (ESO). Assegnato per il terzo trimestre del 2025 nell’ambito delle strutture sanitarie dotate di Stroke Unit, l’ESO-Angels Award è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ictus cerebrale, la centrale 118 dell'Umbria premiata come eccellenza nella gestione emergenzialeLa centrale operativa 118 dell'Umbria ha ricevuto il premio Angels Diamond 2025, il più alto riconoscimento assegnato dal programma internazionale...
Sogin: l'ad Artizzu, "Eccellenza del settore riconosciuta a livello internazionale"Un intervento articolato, quello dell'ad, che ha respinto le critiche mosse negli ultimi mesi, rivendicando i risultati raggiunti dalla società...
La notizia è accompagnata da contenuti correlati.
Temi più discussi: A scuola per imparare a riconoscere l’ictus e salvare i nonni: i bambini diventano Fast Heroes con le lezioni in classe di medici e infermieri dell’ospedale di Prato; Cura dell'Ictus, l'ospedale Spaziani di Frosinone tra i migliori sette d'Italia: Un lavoro di squadra, noi come un'orchestra; Ictus, come affrontarlo al meglio a ogni età; Ictus cerebrale, un incontro per imparare a riconoscerlo in tempo.
Ictus, ancora premio Diamond Award per l’Ospedale dei Castelli: massimo riconoscimento in due quadrimestri del 2025«Il doppio riconoscimento Diamond ottenuto nel 2025 – dichiara il Direttore Generale della ASL Roma 6, Giovanni Profico – rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra Azienda. I numeri dimos ... castellinotizie.it
Ictus: l’ospedale dei Castelli premiato tra le eccellenze europeeATTUALITÀ – La Stroke Unit dell’ASL Roma 6, presso l’Ospedale dei Castelli, ha raggiunto un traguardo di grande rilievo: ha ricevuto il Diamond Award, il massimo riconoscimento europeo per ... lanotiziaoggi.it
IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO EUROPO “ESO ANGELS DIAMOND” ALL’ OSPEDALE SPAZIANI DI FROSINONE CONSIDERATO UN'ECCELLENZA NELLA CURA DELL'ICTUS... La Stroke Unit dell'Ospedale 'Spaziani' di Frosinone ha ottenuto il ma - facebook.com facebook