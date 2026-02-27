Un nuovo romanzo intitolato “Ice e la Corona del Virus” di Antonella Di Vittorio racconta una storia che combina elementi di paura, fantasia e speranza. La narrazione si concentra sull’amicizia e sul coraggio di affrontare le difficoltà. Attraverso le pagine, si evidenziano i legami tra i personaggi e il loro modo di reagire di fronte alle sfide. La storia si rivolge a chi cerca un messaggio di forza e solidarietà.

“Ice e la Corona del Virus”: un romanzo tra paura, fantasia e speranza che insegna il valore dei legami e del coraggio. Casa Editrice: bookabook Genere: Narrativa per bambini e ragazzi Pagine: 215 Prezzo: 16,00 € Codice ISBN: 979-1255993247 link di acquisto “ Ice e la Corona del Virus ” di Antonella Divittorio è una storia che nasce dalla paura, che attraversa la solitudine e che approda, infine, alla speranza. Il romanzo si apre con una scena che molti lettori percepiranno immediatamente come famigliare: la normalità quotidiana che si incrina all’improvviso, dopo la scoperta di un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. La protagonista dell’opera, Alenysja, è una bambina come tante, impegnata con la scuola, i suoi compagni e una vita fatta di abitudini rassicuranti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Ice e la Corona del Virus” di Antonella Di Vittorio: una favola moderna sull’amicizia e sul coraggio di non arrendersi

