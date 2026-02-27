Dal 1870, il Carnevale di Iattici rappresenta un momento di festa e tradizione, mantenendo viva una storia fatta di allegria e radici culturali. Nel corso degli anni, l’evento ha coinvolto generazioni di bambini e adulti, con iniziative che celebrano il dialetto locale e le usanze del passato. La passione per questa tradizione si tramanda di generazione in generazione, conservando l’identità del paese.

Tangerini Formidabile quel 1946. Anno di passioni civili, progetti e speranze di rinascita. Anche per la Società del Sandrone, fondata nel 1870 con due scopi: divertimento e beneficenza. Dopo i fasti di fine secolo non ha avuto vita facile tra guerre e crisi, in un clima politico poco incline alla libertà di critica. Ma tutto cambia all’alba della ricostruzione: riprende il Carnevale modenese, che da allora non si è più interrotto, e ricompaiono le maschere della Famiglia Pavironica: Sandrone, il figlio un po’ sventato Sgorghiguelo e la fedelissima moglie Pulonia. Proprio in quell’anno, il ’46, nasce Giancarlo Iattici, un predestinato. Dopo aver vestito per oltre un ventennio i panni di Sgorghiguelo, è presidente della Società del Sandrone dal 1996. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iattici, l’eterno fanciullo: "Spensieratezza e tradizioni. Il Carnevale resiste dal 1870. Corso di dialetto per i bambini"

Carnevale Irpino: a San Pietro di Montoro i bambini riscoprono storia e tradizioni locali con laboratori e danze.Carnevale Irpino: San Pietro di Montoro insegna comunità e tradizioni ai più giovani San Pietro di Montoro, in provincia di Avellino, ha celebrato un...

Ceccano, successo per “Voci dal dialetto ceccanese” nella Giornata del DialettoGrande partecipazione e consenso per la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali svoltasi presso il Centro Anziani e dedicata alla riscoperta e...