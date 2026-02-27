IA | solo il 17% si fida ma i big insistono

L’uso dell’intelligenza artificiale suscita diffidenza tra la popolazione, con solo il 17% delle persone che si sente sicuro riguardo alle sue applicazioni. Le grandi aziende continuano a investire e a promuovere questa tecnologia, anche se molti restano scettici. La tensione tra innovazione e timori collettivi si fa sempre più evidente, influenzando il dibattito pubblico e le decisioni politiche.

L’intelligenza artificiale sta vivendo un momento paradossale: nonostante le sue potenzialità, sta unendo l’opinione pubblica in un fronte comune di preoccupazione. A differenza delle innovazioni passate, che hanno suscitato sia scetticismo che entusiasmo, l’IA sembra aver creato una frattura profonda tra tecnologia e utenti. I dati raccolti rivelano che solo il 17% degli utenti si sente a proprio agio con l’idea che pochi miliardari del settore tecnologico gestiscano strumenti così potenti, mentre solo il 3% degli utenti statunitensi pagava regolarmente per servizi basati su AI a metà 2025. Questo malcontento trasversale emerge da sondaggi e osservazioni del settore, che mostrano come la tecnologia stia attraversando una fase di accettazione complessa e contrastata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: India punta su data center e investimenti miliardari per dominare l’Intelligenza artificiale; Congresso SIMeF 2026: l'Intelligenza Artificiale ridisegna gli algoritmi della Salute; Studi di Hollywood e sindacato attori contro il video Cruise – Pitt creato dall’IA; Perché l'Intelligenza Artificiale manda in panico i mercati.

L’81% degli studenti usa l’IA (ma solo il 28% impara queste competenze in classe)Un nuovo report condotto da GoStudent, leader mondiale di servizi di ripetizioni, basato su un sondaggio condotto su oltre 5.000 genitori e studenti e 300 insegnanti in tutta Europa, ha rivelato un ... ilsole24ore.com

IA, quasi 8 italiani su 10 la usano ma solo il 7% la conosce beneNel 2025, il 21% degli italiani (16% nel 2024) è molto ottimista nei confronti degli sviluppi futuri dell’IA e il 77% dichiara di usare strumenti e applicativi (era il 69% l’anno precedente), ma solo ... ilmessaggero.it

