I video dell’edicolante sul Sentierone | Risse minacce e degrado Ho voglia di chiudere

Un edicolante di Bergamo, di origine boliviana e con 45 anni, ha pubblicato video sul Sentierone in cui denuncia risse, minacce e degrado. Gestisce un’edicola vicino alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano dal maggio 2024, dopo aver lavorato come dipendente per nove anni. Nei video si mostra stanco e desideroso di chiudere l’attività a causa delle difficoltà riscontrate.

La titolare lamenta i comportamenti di chi bivacca vicino alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano. “Vengo al lavoro con lo spray al peperoncino, non mi sento tutelata” Bergamo.Shirlen Villararroel ha 45 anni, è originaria della Bolivia e da maggio 2024 gestisce un’edicola vicino alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, dopo nove anni da dipendente. Lavora dalle 4.30 del mattino alle 18, ma oggi dice di non sentirsi più tranquilla. “Ieri volevo tenere l’edicola chiusa, ma ho un mutuo da pagare. Ho paura, non mi sento sicura. Rimpiango di aver preso questa attività”. Nei giorni scorsi ha subito un altro tentativo di furto, in pieno giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Sant’Antonio, benedizioni e biligòcc sul Sentierone - Foto e video

La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e videoBergamo si prepara al rush finale in vista dell’arrivo di Santa Lucia e il centro torna a riempirsi di famiglie e curiosi.

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Discussioni sull' argomento La storia dell'edicola gialla a Centocelle: perché tutti fanno la fila dal Re delle figurine; VIDEO Carnevale, la tradizione di Martedì grasso è rispettata: Michele l'edicolante è Freddy Krueger; Ponte Carrega: il ritorno della storica edicola votiva 'scomparsa' da anni; Mezzo secolo di ‘None’. La storica edicola che vende i giornali dalla fine dell’800.

I video dell’edicolante sul Sentierone: Risse, minacce e degrado. Ho voglia di chiudereI video dell'edicolante sul Sentierone: Qui risse, minacce e degrado. Non riesco a lavorare, ho voglia di chiudere ... bergamonews.it